Bilim & Teknoloji 30 milyona yakın bilgisayar Windows 11 yükleyemeyecek

30 milyona yakın bilgisayar Windows 11 yükleyemeyecek

Bilim & Teknoloji

30 milyona yakın bilgisayar Windows 11 yükleyemeyecek

Windows 11'in talep ettiği yüksek gereksinimler nedeniyle birçok cihaz boşa düşüyor. Yapılan yeni bir çalışmaya göre 30 milyondan fazla iş bilgisayarı bu güncellemeyi alamayacak.

05 Ekim 2021, Salı 10:19 Son Güncelleme:
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Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11 kullanıcılara sunuldu. Ancak yapılan yeni bir araştırmaya göre dünya genelinde yaklaşık 30 milyon profesyonel bilgisayar Windows 11'e hazır değil. Microsoft yeni Windows'ta sıkı sistem gereksinimleri tercih etmişti. Microsoft tarafından desteklenen CPU, TPM 2.0 ve Secure Boot bu gereklilikler arasında yer alıyor.

Dünya genelinde 60 binden fazla şirketi etkileyen bu sıkı tedbirler 30 milyon cihazı da kısa süre içerisinde çöp konumuna sokabilir. Cihazların yüzde 55'inin işlemcisi yetersiz. Öte yandan her beş cihazdan biri TPM 2.0 gereksinimini karşılamıyor.

PC Health Check uygulaması halihazırda birçok sistemi reddederek tartışmalara neden olmuştu. Uygulama bilgisayarınızın Windows 11'e hazır olup olmadığını kontrol ediyor.

ABD'de yapılan çalışmanın ortaya koyduğu bir başka sonuç daha var. Binden fazla katılımcının verilerine göre ABD'lilerin çoğu ne Windows 11'den haberdar ne yeni Windows'u umursuyor. Bu kullanıcıların çoğu yeni Windows'u yüklemeyi düşünmüyor.


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