30 Nisan TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? KanalD, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
30 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 30 Nisan 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
30 Nisan 2020, Perşembe 09:20 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 30 Nisan 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
İki film peş peşe
Kanal D 20.15: Cehennem Melekleri 2
Cehennem Melekleri yeni görev için bir araya gelir. Basit gibi görünen bu görev, düşürülmüş bir uçaktaki küçük kutuyu almaktır. Kutuya ulaşan ekip dönüş yolunda rakip paralı asker Jean ile karşılaşır. Jean, ekibin yeni üyesi Billy’yi öldürür ve kutuyu alarak kaçar. Ekip hem kardeşlerinin intikamını hem de kutuyu almak için Jean’in peşine düşer.
Kanal D 22.30: Kimlik Hırsızı
Diane, ülkenin diğer ucunda yaşayan Sandy Bigelow Petterson’un kimliğini kullanarak bol paralı bir hayat sürer. Bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy, polisten yardım alamayınca kendi sorununu kendi halletmeye karar verir ve hayatındaki her şeyi onunla paylaşan Diana ile yüzleşmek için güneye doğru yola çıkar.
TV8 20.00: Survivor
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’de, ödül oyunu oynanacak. Takımlar, ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Programda ayrıca yarışmacıların ada hayatından görüntülere yer verilecek.
TRT 1 21.40: Ev Yapımı
Seksenler’ oyuncularının, teknik ekip kullanmadan, kendi çekimlerini kendi evlerinde yaptıkları ‘Ev Yapımı’ adlı dizinin bu bölümünde: Herkese gizemli bir mail gelir. Mailde bir link vardır ve saat 19.45’te tıklanması gerekmektedir. Kimse olanlara bir anlam veremez. Akşam olup linke tıklama saati geldiğinde herkes büyük bir sürprizle karşılaşır.
ATV 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
22:30 Unutursam Fısılda
KANAL D 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Cehennem Melekleri
22:30 Kimlik Hırsızı
STAR TV 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Ana Haber
20:00 Berlin Kaplanı
FOX TV 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Biz Size Döneriz
23:45 Firardayız
TRT 1 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
05:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:20 Sağlıklı Mutfak
06:05 Bir Yusuf Masalı
08:35 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
11:50 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Doğrusu Ne?
17:50 Reklam
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:10 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:40 Ev Yapımı
23:15 Mesnevi'den Hikayeler
23:40 Kuşlarla Yolculuk
TV8 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Oynat Bakalım
10:00 Yerli Sinema
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 30 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Salako
21:45 Güldür Güldür Show
23:45 Salako
Kanal 7 30 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Zeynep
09:15 Bizim Köy
11:05 Kezban Yenge
12:40 Hak Yolu
14.20 Yemin
16:00 Masum (yeni dizi)
17:50 Ana Haber
18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati
20:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:40 Hz. Yusuf
a2 30 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın
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