Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 30 Nisan 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

İki film peş peşe

Kanal D 20.15: Cehennem Melekleri 2

Cehennem Melekleri yeni görev için bir araya gelir. Basit gibi görünen bu görev, düşürülmüş bir uçaktaki küçük kutuyu almaktır. Kutuya ulaşan ekip dönüş yolunda rakip paralı asker Jean ile karşılaşır. Jean, ekibin yeni üyesi Billy’yi öldürür ve kutuyu alarak kaçar. Ekip hem kardeşlerinin intikamını hem de kutuyu almak için Jean’in peşine düşer.

Kanal D 22.30: Kimlik Hırsızı

Diane, ülkenin diğer ucunda yaşayan Sandy Bigelow Petterson’un kimliğini kullanarak bol paralı bir hayat sürer. Bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy, polisten yardım alamayınca kendi sorununu kendi halletmeye karar verir ve hayatındaki her şeyi onunla paylaşan Diana ile yüzleşmek için güneye doğru yola çıkar.

TV8 20.00: Survivor

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’de, ödül oyunu oynanacak. Takımlar, ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Programda ayrıca yarışmacıların ada hayatından görüntülere yer verilecek.

TRT 1 21.40: Ev Yapımı

Seksenler’ oyuncularının, teknik ekip kullanmadan, kendi çekimlerini kendi evlerinde yaptıkları ‘Ev Yapımı’ adlı dizinin bu bölümünde: Herkese gizemli bir mail gelir. Mailde bir link vardır ve saat 19.45’te tıklanması gerekmektedir. Kimse olanlara bir anlam veremez. Akşam olup linke tıklama saati geldiğinde herkes büyük bir sürprizle karşılaşır.





ATV 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

22:30 Unutursam Fısılda





KANAL D 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Cehennem Melekleri

22:30 Kimlik Hırsızı





STAR TV 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 Berlin Kaplanı





FOX TV 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Biz Size Döneriz

23:45 Firardayız





TRT 1 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

05:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:20 Sağlıklı Mutfak

06:05 Bir Yusuf Masalı

08:35 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Doğrusu Ne?

17:50 Reklam

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:10 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:40 Ev Yapımı

23:15 Mesnevi'den Hikayeler

23:40 Kuşlarla Yolculuk





TV8 30 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Oynat Bakalım

10:00 Yerli Sinema

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 30 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

10:00 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Salako

21:45 Güldür Güldür Show

23:45 Salako





Kanal 7 30 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Zeynep

09:15 Bizim Köy

11:05 Kezban Yenge

12:40 Hak Yolu

14.20 Yemin

16:00 Masum (yeni dizi)

17:50 Ana Haber

18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati

20:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:40 Hz. Yusuf





a2 30 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın

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