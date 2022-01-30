Türkiye 30 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı

30 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye

30 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 30 Ocak 2022 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

30 Ocak 2022, Pazar 18:06 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 30 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 88 bin 145 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 189 oldu. Bir günde toplam 428 bin 214 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 81 bin 530 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 84,38 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,49 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 141 milyon 778 bin 517’ye yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

“Turkovac aşı ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk dönemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Turkovac aşı ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı” dedi.

ANKARA (İHA

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