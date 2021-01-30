Türkiye 30 Ocak Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nda son durum

30 Ocak Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nda son durum

Türkiye

30 Ocak Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nda son durum

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

30 Ocak 2021, Cumartesi 20:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte 129 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1692 oldu, 7 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409’a yükseldi.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Hep birlikte Türkiye’yiz
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Öğrenciye ücretsiz etkinlik rehberi
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Arayış
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Mesut Özil: Sözünü sakınmayan büyük yıldız
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milyonların aklındaki tek soru
Murat Çelik
Şirin Sever
Bale yıllar sonra spor mu oldu?
Şirin Sever
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Erkut Can
İki başkentten güzellikler saçıldı
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Fatih'te 50 m2 daire icradan satışa çıkartılacak