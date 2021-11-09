Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 30 nerenin plaka kodu? 30 plaka hangi şehir? 30 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

30 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Plakalarda sıkça rastlanan 30 plaka kodu en çok merak edilen kodlar arasındadır. Ülkemizdeki plaka kodları alfabetik bir düzene sahiptir. İl bazındaki bu düzene uygun şekilde 01 kodu Adana'ya ait olmaktadır. Alfabetik düzen 1962 yılında işleme konmuştur fakat bu düzene uymayan bazı şehirler olmuştur. Fakat en çok merak edilen kod olan 30 ise bu düzene uygun şekilde verilen kodlardandır. 30 plaka kodu Hakkari ilimize ait olup bu il için kayıtlı taşıtlarda kullanılmaktadır.



