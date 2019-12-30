30 saniyelik testle kalp sağlığınızı ölçebilirsiniz

Kalbinizi iyi çalışır durumda tutmak, sağlıklı bir yaşam sürmek için oldukça önemlidir, ancak kimi zaman kalbimizde ve kan dolaşımımızda neler olup bittiğini bilmek biraz zor olabilir.

Kalbinizin nasıl çalıştığı hakkında bir fikir edinmenize yardımcı olabilmek adına sizler için kalbinizin sağlığını nasıl kontrol edeceğinizi gösteren basit bir numara ortaya koyduk. Üstelik şimdi sunacağımız yöntem yalnızca 30 saniyenizi alacak.

İlk olarak, her iki elinizi birden tamamen içine alabilecek kadar büyük bir kase bulmanız ve çıkacak sonuçları iyileştirmek için kasenin içine birkaç avuç buz küpü ekleyerek içini ağzına kadar soğuk suyla doldurmanız gerekiyor.

Her iki elinizi de tam olarak 30 saniye boyunca suyun altına yerleştirin. Soğuk su ve buz parçacıkları vücudunuzun soğukla başa çıkmak zorunda kaldığında nasıl tepki verdiğini bilmenize yardımcı olacağından, ellerinizi bahsedilen süre kadar kasenin içinde tutmaya gayret edin.

Hazırlayıp üzerinizde uyguladığınız bu son derece basit işlemin sonunda kalp ve kan dolaşımınızın durumuna ilişkin 2 farklı potansiyel sonuç ortaya çıkacak.

- Bunlardan birincisi, parmaklarınızın renklerinin kırmızılaştığını görmek. Bu iyi bir haber.

Bu sonuç, kanınızın oksijenlen durumunda ilgili herhangi bir sorun olmadığı anlamına geliyor ve kalbinizin, ayrıca kan dolaşımınızın sağlıklı olduğunu açıkça gösteriyor.

Ancak bunun tersi olarak, parmak uçlarınız soluk görünüyor veya tepelerinde mavimsi bir renk ortaya çıkıyorsa, bu çeşitli kan dolaşım sorunlarına işaret edebiliyor.

Bu durum ise kırmızı kan hücreleriniz düşük oksijen seviyelerine sahip olduğunda ortaya çıkıyor.

Bu duruma hızlı bir çözüm getirebilmek için o an parmaklarınızı ısıtabilir veya normale dönmelerine yardımcı olmak için kan dolaşımınızı artırmak için kendinize masaj uygulayabilirsiniz. Uzun vadede ise muhakkak bir doktora görünmelisiniz.

Soğuğa maruz kalmak vücudunuzu özellikle mavimsi renk değişikliği ve nefes darlığı, baş ağrısı, göğüs ağrısı, terleme, uyuşma veya baş dönmesi gibi belirtilerle terk ederse acil ve profesyonel bir müdahale almanız uzmanlar tarafından öneriliyor.

Posta.com.tr

Bu haberi de okudular Kuruyemişteki büyük tehlike