30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya ili Serik İlçesi Merkez mahallesinde dün Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı JASAT Timleri ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerinin düzenlediği operasyonda cezaevi firarisi E.M. yakalandı. 3 ay önce cezaevinden firar eden E.M.’nin hakkında cinayet, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, yağma, yaralama, silahlı örgüt kurma, cinsel saldırı, tecavüz gibi 30 suç kaydı bulundiği belirlendi. Sahte ehliyetlye yakalanan E.M’nin 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. E.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA