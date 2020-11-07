30 yaş sonrası doğum yapanların bebeği daha zeki oluyor

Eskiden erken evlenilir ve erken çocuk yapılırdı ancak günümüzde kadınların da çalışma hayatına aktif katılımıyla birlikte, çocuk sahibi olma yaşı 30’lu yaşlara kadar dayandı. Pek çok kadın, kariyerini oturtup olgunlaştığında ve hayat şartlarını daha iyi hale getirdiğinde çocuk sahibi oluyor. Yapılan bir araştırmaya göre ise 30 yaşından sonra çocuk sahibi olanların bebekleri daha zeki oluyor. Bu araştırmaya gelin daha yakından bakalım.

30 yaş üzerindeki kadınlarda yapılan araştırmalar genellikle anne olmanın risklerini kapsıyor. Ancak annelerin daha olgun olması çocuklar için de faydalı Birleşik Krallık’ta yapılan bir çalışmaya göre annenin çocuk sahibi olduğu yaş ile çocukların zeka gelişimi arasında bir bağlantı var 18 bin çocuğu katıldığı çalışmada, ilk çocuklarına 30-39 yaş arası arasında sahip olan annelerin çocuklarının daha zeki olduğu tespit edildi

Yapılan araştırmada 30’lu yaşlarında doğum yapan annelerin çocukları, genç annelerin çocuklarına göre bilişsel testlerde daha yüksek puanlar aldı Bilişsel testlerde en yüksek puanları 35-39 yaş arasında doğum yapan annelerin çocukları alırken, ikinci en yüksek not ise 30-34 yaş aralığında doğum yapan annelerin çocuklarına ait. Annelerin doğum yaptığı yaşın çocukların gelişimini neden ve nasıl etkilediğini dair ise teoriler bulunuyor

Bu teoriler arasında; 30 yaş üzerindeki annelerin gelir düzeylerinin daha yüksek olması, eğitimli kişiler olmaları, daha sağlıklı yaşam tarzlarına sahip olmaları bulunuyor Bunun yanı sıra, 30 yaş üzerindeki anneler hamileliklerini planlıyorlar ve bu süreçte daha bilinçli hareket ediyorlar

İsveç’teki bir başka çalışmada ise, 40-44 yaş arasındaki annelerden doğan çocukların, 20’li yaşlarında doğum yapan annelerin çocuklarından daha iyi gelişim gösterdiği belirlendi





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