Aşı sırası son olarak 40 yaş ve üzerine gelmişti. 30 yaş üstü vatandaşlar da aşı sırası geleceği günü bekliyor. Diğer yandan covid aşı sırasının kimde olduğu da sık sık araştırılıyor. Covid aşısı içim MHRS’den randevu alma işlemi ise sadece birkaç adımda tamamlanabiliyor….

30 YAŞ VE ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

30 yaş ve üstünün ne zaman aşılanacağına dair müjdeli açıklama Bilim Kurulu toplantısının ardından geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 yaş ve üzeri vatandaşların bugünden (18 Haziran) itibaren aşı randevularının açıldığını duyurdu.

COVİD AŞI SIRASI KİMDE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada aşılama yaşının 40 yaş ve üzeri vatandaşlara inmesinin ardından ''İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!'' ifadelerini kullanmıştı. Bilim Kurulu toplantısının ardından da 35 yaş ve üzeri vatandaşların aşı randevularının 18 Haziran Cuma günü itibariyle açıldığını duyurmuştu.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Covid aşısı randevusu almak için vatandaşların önünde iki seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki ALO 182’yi aramak. Aşı randevusu almak isteyenler normal telefon hatlarından bu numarayı arayarak aşı randevusu oluşturabilirler.

MHRS üzerinden aşı randevusu almak için ise öncelikle MHRS sistemine T.C. kimlik numarası ve oluşturulan şifre ile üye olmak gerekiyor.

Üye olma işlemi tamamlandıktan sonra Randevu Al butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastaneyi seçerek covid aşısı randevusunu alabiliyorsunuz.

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