Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, takımda 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kontratının feshedildiği ve Pröpper'in emekliye ayrıldığı duyuruldu.

Davy Pröpper, İngiltere'de dört sene boyunca Brighton forması giymesinin ardından bu yaz PSV'ye geri dönmüştü.

PSV'nin internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Davy Pröpper şu sözleri söyledi:

"Yurtdışında bulunduğum dönemde futbol zevkini yavaş yavaş kaybettiğimi fark ettim. Optimal performans sergilemek için gerekli disiplini toplamayı ve hayatımı tamamen yoğun futbol programıyla belirlemeyi son derece zor buldum. Koronavirüs dönemi, aile ve arkadaşlarımın beni ziyaret etmekteki eksikliği bana iyi gelmedi.

Bu yaz beni tekrardan takıma getirdikleri için kulübe çok minnettarım. Hollanda'ya döndüğümde futboldaki eğlencenin de geri döneceğini umuyordum. Ne yazık ki, kolay olmadı. Artık bunu istemiyorum ve bu yüzden artık futbolla işim bitti.

Futbolda çok güzel anılarım oldu. İlgi alanlarımın neler olduğunu öğrenmek için zaman harcayacağım. Futbol oynamayı özleyecek miyim? Bilmiyorum, bunu göreceğiz."

Milliyet