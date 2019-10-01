30 yaşında Parkinson teşhisi kondu

BBC’nin haberine göre, Ronan Coyle Parkinson semptomlarını ilk olarak 24 yaşında fark etti ama altı yıl sonra sorunun ne olduğunu bulabildi.

“İnsanlar sokakta yürürken sarhoş olduğumu düşünüyor” diyen 37 yaşındaki Parkinson hastası Ronan Coyle, hastalığı aklından çıkarmak için golf oynuyor, squash yapıyor ve yüzüyor.

İrlanda'nın tarihi ve siyaset derecesi için çalışırken Ronan'ın semptomları ilk fark ettiği zamandı.

“Bir deneme için not yazıyordum ve düzgün yazamadım” diyen Coyle, "Gelip sınav zamanı, çok stres altındaydım. Gerçekten kötüye gitti. Sonra yürüyüşümün komik olduğunu fark ettim. Birkaç nöroloğa gittim ve az ya da çok titrediğimi ve endişelenecek bir şey olmadığını söylediler.”

Ronan 30 yaşına geldiğinde, Belfast'ta bir nöroloğa yönlendirildi. Birkaç taramadan sonra, hastalığı olduğu doğrulandı.

Ronan, "Ofisten ayrıldığımda, arabaya gittim ve birkaç dakika ağladım ve sonra annemi aradım. Çok fazla sallamıyorum. Zaman zaman dengem kötüleşecekti. İlk teşhis konulduğunda, onun hakkında fazla bir şey bilmek istemedim ve hiçbir korku hikayesi duymak istemedim. Kendimi karanlıkta birkaç yıl daha fazla ya da daha az tuttum. Parkinson hastalığınız olduğunu duymak harika bir şey değil ama bu dünyanın sonu değil. Dolu ve mutlu bir hayat yaşayabilirsiniz.” diyor.