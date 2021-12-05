Türkiye Zihinsel engelli Hacer'den haber yok! 5 gündür kayıp

Zihinsel engelli Hacer'den haber yok! 5 gündür kayıp

Türkiye

Zihinsel engelli Hacer'den haber yok! 5 gündür kayıp

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 30 yaşındaki zihinsel engelli Hacer Bulut 5 gün önce ortadan kayboldu. Bulut'un ailesi, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

05 Aralık 2021, Pazar 11:06 Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 5 gündür kayıp olan 30 yaşındaki zihinsel engelli Hacer Bulut’tan haber alınamıyor. Ailesi kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.

Şuhut ilçesi Altıgöz Mahallesi'nde ikamet eden Hacer Bulut (30), 5 gün önce ortadan kayboldu. Kendisinden bir daha haber alınamayan Bulut'un ailesi, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Bulut'un bulunması için Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Zihinsel engelli Bulut'un ailesi kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.


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