30 yıl sonra tırnaklarını kestirdi: Tuvalette zorluk çekiyordum

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde yaşayan ve 'dünyanın en uzun tırnaklı kadını' olarak 2017 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Ayanna Williams, yaklaşık 30 yıl sonra tırnaklarını kestirdi.

7.33 metreye ulaşan tırnaklarının bakımının 20 saat sürdüğünü ve iki şişeden fazla oje kullandığını belirten Williams, Teksas'taki bir dermatoloji kliniğinde elektrikli kesme aletiyle tırnaklarına veda etti.

"Tuvalette zorluk çekiyordum"

Saatler süren manikürden sonra poz veren Williams "Bulaşık yıkamak, yemek yapmak, çarşafları değiştirmek ve tuvalette zorluk çekiyordum. Şimdi rahatım" dedi.