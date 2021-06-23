Türkiye 30 yıldır böylesini görmedim! Önce sağanak, sonra dolu yağdı

30 yıldır böylesini görmedim! Önce sağanak, sonra dolu yağdı

Türkiye

30 yıldır böylesini görmedim! Önce sağanak, sonra dolu yağdı

Çorum'da sağanağın ardından başlayan dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yerlerde biriken dolu taneleri, kar manzarasını aratmadı.

23 Haziran 2021, Çarşamba 22:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çorum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından başlayan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ulukavak Mahallesi’nde bir sitenin bodrum katı suyla dolarken, sitenin bahçesinde biriken dolu ise kar manzaralarını aratmadı.

Pek çok bölgedeki su birikintileri araç trafiğini olumsuz etkilerken, rüzgar nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine monte edilen Saat Kulesi maketi yıkıldı.

Sungurlu ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyü ve Alaca ilçesine bağlı Çöplü köyünde ise sel nedeniyle tarım arazileri zarar görürken, sel suları iki su motorunu metrelerce sürükledi.

Köylülerden Murat Yurt, "Ben 30 yıldır böyle bir yağış ve sel görmedim. İki adet su motorumuzu sel alıp götürdü. Tarım arazileri olumsuz etkilendi. Ekili alanlarda hasar büyük" dedi.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM (DHA)

İlgili Haberler
Kuvvetli sağanak ve fırtına ağaçları kökünden söktüBakan Kurum: Müsilaj seferberliğimizi hep birlikte sürdürüyoruz


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Karamollaoğlu ve Asiltürk
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Fırsat ve HDP
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Zulu kabilesi gelse yenilecek gibiydik
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Kurum: Müsilaj seferberliğimizi hep birlikte sürdürüyoruz