30 yıllık araştırmanın sonucu: Yumurta kalp krizi riskini artırmıyor

30 yıllık bir araştırma sonucunda, yumurtanın kalp krizi veya inme riskini artırmadığı ortaya çıktı. İçerdiği yüksek kolesterol oranı nedeniyle yumurta, uzun yıllardır tartışma konusu olmuştu. Ancak bilim insanları nihayet bu tartışmayı bir sonuca bağladı. ABD'deki Harvard Üniversitesi araştırmacıları, 32 yıl boyunca haftada 5 yumurta tüketen 215 bin 618 kadın ve erkeği inceledi. Araştırmacılar, yumurta tüketimi ile kalp krizi ve inemeye yol açan kardiyovasküler hastalıklar arasında hiçbir ilişki bulamadı.

The British Medical Journal dergisinde yayımlanan araştırma, günde birden fazla yumurta yiyen kişilerin daha yüksek bir risk taşıdığını, ancak daha fazla kırmızı et yemeye ve daha yüksek bir vücut kitle indeksine sahip olduklarını buldu.

Araştırmanın yazarı Dr. Jean-Philippe Drouin-Chartier, 'Yumurta tüketimi ile kardiyovasküler hastalık riski arasındaki ilişki son on yılda yoğun bir tartışma konusu oldu. Yumurta tüketimi ve kardiyovasküler hastalık riski ile ilgili daha önceki çalışmalardan elde edilen bulgular sonuçsuz kalmıştır. Güncellenmiş meta analizimizden elde edilen sonuçlar, ortalama yumurta tüketiminin (günde bir yumurtaya kadar) genel olarak kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkili olmadığını göstermektedir.Sonuçlar koroner kalp hastalığı ve inme için benzerdi' dedi.

Araştırmadan notlar

Araştırma katılımcıları, 30-55 yaş arası 83.349 kadın hemşireyi, 25-44 yaş arası 90.214 kadın hemşireyi ve 40-75 yaş arası 42.055 erkek sağlık çalışanını içeriyordu.

Çalışmanın başlangıcında hepsinde kardiyovasküler hastalık, tip 2 diyabet ve kanser yoktu.

Bilim insanları bir süre sonra katılımcılara inceleme yaptığında, 9.010 koroner kalp hastalığı ve 5.903 inme vakası da dahil olmak üzere 14.806 kardiyovasküler hastalık vakasına rastladı.

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