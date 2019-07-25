300 bin dolarlık soygun sonrası zanlıyı tekme tokat dövdüler! Libyalılara ait kargo firmasına gelen 5 kişiden biri, 300 bin dolarlık soygun sonrası kaçmak isterken çevredekiler ve firma çalışanları tarafından yakalanarak feci şekilde dövüldü