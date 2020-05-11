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Magazin 300 bin liralık doğum günü hediyesi

300 bin liralık doğum günü hediyesi

Magazin

300 bin liralık doğum günü hediyesi

Eylem İpek Şafak ile Benden Duymuş Olmayın köşesinde bu hafta... #pazartesipostası

11 Mayıs 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Karantina sürecini evde oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile geçiren Fahriye Evcen, önceki gün Instagram’da bir paylaşım yaptı. Evinde verdiği pozları yayınlayan Evcen’in kolundaki saat dikkat çekti. Saatini Burak Özçivit, Evcen’e doğum günü hediyesi olarak almış. Audemars Piguet marka saate Özçivit, 300 bin TL ödemiş.

Doğallıktan yana

‘Aşk 101’ dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, doğallıktan yana olan oyunculardan. Deniz, dizide yer alan hiçbir sahnesinde filtre kullanılmasına izin vermemiş. Çekimlerde kendisine makyajın da çok hafif yapılmasını isteyen genç oyuncu, görüntüsünün yapaylıktan uzak olmasını tercih ediyormuş.

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