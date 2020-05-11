300 bin liralık doğum günü hediyesi

Karantina sürecini evde oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile geçiren Fahriye Evcen, önceki gün Instagram’da bir paylaşım yaptı. Evinde verdiği pozları yayınlayan Evcen’in kolundaki saat dikkat çekti. Saatini Burak Özçivit, Evcen’e doğum günü hediyesi olarak almış. Audemars Piguet marka saate Özçivit, 300 bin TL ödemiş.

Doğallıktan yana

‘Aşk 101’ dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, doğallıktan yana olan oyunculardan. Deniz, dizide yer alan hiçbir sahnesinde filtre kullanılmasına izin vermemiş. Çekimlerde kendisine makyajın da çok hafif yapılmasını isteyen genç oyuncu, görüntüsünün yapaylıktan uzak olmasını tercih ediyormuş.

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