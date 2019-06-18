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300 kiloluk obez adam askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Pakistan’ın Sadiqabad kentinde 300 kiloluk bir obezite hastası, tedavi edilmek üzere askeri helikopterle Lahor kentindeki hastaneye kaldırıldı

18 Haziran 2019, Salı 23:58
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300 kiloluk obez adam askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Sadiqabad şehrinde yaşayan Nur Hasan isimli 300 kilo ağırlığındaki obezite hastası, tedavi edilmek üzere askeri helikopterle Lahor şehir merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı.

ORDU HAREKETE GEÇTİ

Hasan’ın kilosu sebebi ile normal yollar kullanılarak hastaneye kaldırılamayacağının sosyal medyada yayılması üzerine Pakistan ordusu harekete geçti.

Görevli askerler Hasan’ı almak için bölgeye askeri helikopter gönderirken, obezite hastasının evden çıkabilmesi için evin bir dış duvarı yıkıldı. 

LAHOR (İHA)

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