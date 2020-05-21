300 kişinin çalıştığı fabrikada corona çıktı! Kent diken üstünde
Kastamonu'da, yaklaşık 300 kişinin çalıştığı tekstil fabrikasında 6 işçide corona virüs çıkınca fabrika yönetimi üretimi durdurdu. Vakalar hastanede tedavi altına alınırken fabrika yönetimi diğer işçilere, 'Kendinizi izole edin' mesajı gönderdi.
21 Mayıs 2020, Perşembe 16:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan bazı işçiler, dün öğle saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle Tosya Devlet Hastanesine başvurdu. Başvuru yapan işçilere corona virüs testi uygulanırken, altı işçinin test sonucu pozitif çıktı. Bu işçiler, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Fabrikada çalışan diğer işçilere de test uygulanırken, sonuçları henüz çıkmadı.
'Kendinizi izole edin' mesajı gönderildi
Bu gelişmeler üzerine fabrika yönetimi üretimi durdurma kararı aldı. Evlerine gönderilen işçilerden, kendilerini izole etmeleri istendi. Fabrika yönetimince işçilere gönderilen mesajda "İçerisinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi nedeni ile İl Sağlık kuruluşunun almış olduğu kararla evlerinizde kendinizi izole etmeniz zorunludur, aksi bir durumda ceza-i işlem uygulanacağından evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için büyük önem taşımaktadır" denildi. (DHA)