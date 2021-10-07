Futbol 300 milyon sterlin satış! Onay verildi

300 milyon sterlin satış! Onay verildi

Futbol

300 milyon sterlin satış! Onay verildi

İngiltere Premier Ligi, Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyumun İngiliz futbol takımı Newcastle United’ı satın almasına onay verildiğini duyurdu.

07 Ekim 2021, Perşembe 22:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Premier Ligi’nden yapılan açıklamada, Newcastle United'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), PCP Capital Partners ve RB Sports&Media’dan oluşan konsorsiyum tarafından devralınması konusundaki anlaşmazlığın çözüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Premier Lig, Suudi Arabistan Krallığı'nın Newcastle United Futbol Kulübü'nü kontrol etmeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı güvenceler aldı. Tüm taraflar, Newcastle United Futbol Kulübü ve taraftarlarına kesinlik ve netlik kazandıran bu süreci sonuçlandırmaktan memnuniyet duymaktadır." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 300 milyon sterlin değerindeki satış, yaklaşık 18 aydır yetkili merciler tarafından onaylanmayı bekliyordu.

AA

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe'de sözleşme uzatma turları! 2 kalan 2 giden olacak