300 milyonluk tesisle istihdam yüzde yüz arttı

2008’den bu yana sektörde faaliyet gösteren Aksan Kozmetik, salgın henüz Türkiye’ye ulaşmadan önce tedbirli davranarak virüsten koruyucu ürünlerin üretimine başladı. Bu sayede pek çok ülkenin ürün talebini karşıladıklarını belirten Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, 85 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. 300 milyon liralık yatırımla yeni bir üretim tesisi kurduklarını belirten Zafer Kutanoğlu, 30 bin metrekarelik bu yeni fabrikaya taşınarak üretim kapasitesini iki katına çıkardıklarını söyledi. Kutanoğlu, “2008’de 40 çalışanımızla bu yola çıktık. Şu anda 250’yi aşan bir istihdama sahibiz. Ayrıca salgın sürecinde işsiz kalanlara da geçim kapısı olduk. Fabrikamızda çalışan sayımızı şubat ve mart aylarında yüzde 100 artırdık. Personel alımı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Mendil talebi patladı

Tüm dünyada özellikle antibakteriyel mendillere büyük talep olduğunu söyleyen Zafer Kutanoğlu, şunları söyledi: “ABD ve Avrupa’daki birçok ülkenin hijyen ürünü ihtiyacını karşıladık. Dünyanın her yerinden büyük bir talep var. Şu an antibakteriyel mendil yetiştiremez durumdayız. Önceliğimiz ülkemizin ihtiyacını karşılamak. Bunun dışında ABD’de ve Avrupa’da salgının yüksek oranda seyrettiği pek çok ülkenin raflarını doldurduk. Çin’e de yüksek oranda ürün ihracı gerçekleştirdik.”

Kişisel bakımdan bebek ürünlerine, kozmetikten temizliğe birçok alanda 500’e yakın ürün imal ettiklerini dile getiren Zafer Kutanoğlu, “Genel ve kişisel temizlik ürünleri üretimimiz yılda 100 bin tona ulaşıyor” dedi.



