308 bin liralık slogan!

Masalsı tül elbiseler üzerinde dev sloganlar yer alan tasarımlar satışa çıktı. Ancak neredeyse bir eve denk fiyatlarıyla dudak uçuklattı.

Üzerinde, İngilizce’de “Cehenneme kadar yolun var”, “Her neyse”, “Bencilleş”, “Fotoğraf istemiyorum” gibi aykırı sloganların olduğu tasarımların fiyatı 35 bin Euro’dan (225 bin TL) başlıyor, 48 bin Euro’ya (308 bin TL) kadar varıyor. POSTA-DÜNYA