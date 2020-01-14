30’lu yaşlardaki erkeklerde rastlanan iktidarsızlık salgını

Yapılan araştırmalar sonucunda neredeyse her üç erkekten biri ereksiyon konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Çalışmanın detaylarına inildiğinde, dünya genelinde 18-60 yaş arası erkeklerin yaklaşık yarısı (% 43) iktidarsızlık yaşıyor, her on erkekten dördü stresi suçluyor ve bunu yorgunluk (% 36), anksiyete (% 29) ve bunaltı (% 26) olarak görüyor.

Araştırmacılar 2.000 kişiyi bahsedilen bu Coop Pharmacy çalışması için seçti ve erektil disfonksiyondan etkilenen erkeklerin en büyük yaş grubunun otuz yaşlarındakiler olduğunu keşfetti, yarısı (% 50) ereksiyon alma veya sürdürmede zorluk yaşadığını bildirdi.

TV doktoru Hilary Jones, katıldığı bir sağlık programında “Erektil disfonksiyon olarak bilinen erkek cinsel organında sertleşme sorunu, dünya çapında kırılması gereken bir tabudur. Birçok insanın hayatlarının samimi detaylarını sosyal medyada paylaşmaktan mutluluk duyduğu bir çağda, erkeklerin cinsel iktidarsızlıkla mücadelelerini açıkça tartışacak kadar kendilerini emin hissetmemeleri, sertleşme sorunu için endişe verici başlıca nedendir”, yorumlarında bulundu.

Araştırmaya katılan 18-60 yaş arasındaki erkeklerin üçte biri, ereksiyon sorunundan hiç kimseye bahsetmiyor.

Bunlardan sadece % 28'i tedavi için pratisyen hekimlere görünüyor ve %9'u ise sorununu yakın çevresine anlatmaktan çekinmiyor.

Endişe verici bir şekilde, iktidarsızlıktan etkilenenlerin %43'ü bu sorunu asla arkadaş, eş ve aile gibi yakın çevreleriyle tartışamayacaklarını dile getiriyor.

Erkeklerin % 27'si, ereksiyon sorunu konusunu aile doktorlarıyla konuşmaktan ziyade direkt eşleriyle ayrılmayı tercih ettiklerini söylüyor.

Coop Pharmacy sözcüsü Adrian Wilkinson, ilgili hastalık hakkında şu sözleri dile getirdi: “Anketin sonuçları, erektil disfonksiyonun dünya çapındaki genel erkek nüfusunun neredeyse yarısı üzerinde büyük etkisi olan bir problem olduğunu açıkça gösteriyor. Sertleşme sorununu önlemek için ilk olarak hayatımızdaki olumsuz yanılgıları damgalamak ve iktidarsızlık hakkında konuşmaya, bunu normalleştirmeye başlamaktır. Erkeklerin iyi hissetmelerine, yalnız olmadıklarını ve yargılanmadıklarını bilmelerine yardımcı olmak istiyoruz.”

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