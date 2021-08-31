Türkiye 31 Ağustos 2021 korona tablosu açıklandı mı?

31 Ağustos 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Türkiye

31 Ağustos 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı artış göstererek 20 bin sınırına gelmişti. Bu gelişme üzerine 31 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 31 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

31 Ağustos 2021, Salı 19:29 Son Güncelleme:
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Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki hızla yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 31 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

30 Ağustos korona tablosu


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