Türkiye 31 Ağustos corona virüs tablosu

31 Ağustos corona virüs tablosu

Türkiye

31 Ağustos corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca 31 Ağustos 2020 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı.

31 Ağustos 2020, Pazartesi 19:05 Son Güncelleme:
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 Son 24 saatte yapılan test sayısı 110 bin 102 olurken, bin 587 yeni tanı konuldu. Bugün 44 kişi yaşamını yitirirken, bin 87 hasta ise iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı

Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde.


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