Gelinim Mutfakta 31 Ağustos Salı puanları ile yeni sezonun ikinci haftası hız kesmeden devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen gelin ve kayınvalide ile yarışmasının heyecanı dorukta. Peki, 31 Ağustos Salı günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 31 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu...

31 AĞUSTOS SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

31 Ağustos Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yağnur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yaren: 12

Aslıhan: 17

Zeynep: 9

Yağnur: 19