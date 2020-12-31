Türkiye 31 Aralık corona virüs tablosu

31 Aralık corona virüs tablosu

Türkiye

31 Aralık corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Türkiye'de bugün corona virüs salgınında 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi.

31 Aralık 2020, Perşembe 19:32 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız." ifadesini kullandı.

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