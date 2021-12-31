Gelinim Mutfakta 31 Aralık Cuma günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 31 Aralık Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Altın bilezikleri kim aldı? Bu hafta kim elendi? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 31 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

31 ARALIK CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın son günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Miyase oldu.

31 ARALIK CUMA GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Bu hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp altın bilezikleri alan isim Miyase oldu.

BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu hafta kayınvalidelerden en düşük puanı alıp elenen gelin Deniz oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Miyase: 20

Deniz: 10

Yeşim: 17

Damla: 11