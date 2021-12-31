Magazin 31 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • 31 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı?

31 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı?

Magazin

31 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 31 Aralık Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Bu hafta kim elendi? Altın bilezikleri kim aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 31 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

31 Aralık 2021, Cuma 16:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelinim Mutfakta 31 Aralık Cuma günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 31 Aralık Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Altın bilezikleri kim aldı? Bu hafta kim elendi? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 31 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

31 ARALIK CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın son günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Miyase oldu.

31 ARALIK CUMA GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Bu hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp altın bilezikleri alan isim Miyase oldu.

BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu hafta kayınvalidelerden en düşük puanı alıp elenen gelin Deniz oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Miyase: 20

Deniz: 10

Yeşim: 17

Damla: 11

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
31 Aralık 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Yeni yıldan beklentilerim
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Köpek bir çocuk ısırdı! Haber gibi gelmedi mi?
Şirin Sever
Yasemin Candemir
Erkek modası 3 boyutlu evrene; Metaverse’e taşınıyor…
Yasemin Candemir
Uğur Alkapar
Sıla'nın şarkıları
Uğur Alkapar
Öner Döşer
Astrolojiyle dolu nice yıllara
Öner Döşer
Hande Kazanova
27 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Gökçen Erdoğan
2022'ye cinsel hayatınızı keşfederek girin
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Hülya el yakıyor
Suna Akyıldız
Funda Duru
Ömer Hayyam'ın ruhunu selamlayan müzik grubu: Dolu Kadehi Ters Tut
Funda Duru
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Emre Altuğ yeni yıl yemeğinde eski eşi Çağla Şıkel ve oğullarıyla bir araya geldi