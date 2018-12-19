31 Aralık Pazartesi tatil mi? Yılbaşı tatili 4 gün mü olacak?

31 Aralık Pazartesi tatil mi? Tatilini 4 güne çıkarmak isteyen vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor.

1 Ocak 2019'un salı gününe denk gelmesi tatil süresini uzatmak isteyenlerin beklentilerini iyice artırdı. Vatandaşlar 31 Aralık Pazartesi gününün tatil olup olmayacağını araştırıyor.

31 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ TATİL Mİ?

1 Ocak resmi tatil olarak kabul edilirken 31 Aralık günü resmi tatil sayılmıyor. Bu nedenle tüm devlet ve resmi kurumlar açık olacak. İznini 4 güne çıkarmak isteyenler ise yıllık izinlerinden bir gün alarak köprü izin yapabilirler.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı