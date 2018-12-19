31 Aralık Pazartesi tatil mi? Yılbaşı tatili 4 gün mü olacak?
Tüm dünya yılbaşına hazırlanıyor... 2019'a girmemize sadece 12 gün kaldı. Yılbaşının pazartesi gününe denk gelmesi ve ertesi günün resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar tatil süresinin 4 gün olup olmayacağını araştırıyorlar. Peki 31 Aralık tatil mi?
31 Aralık Pazartesi tatil mi? Tatilini 4 güne çıkarmak isteyen vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor.
1 Ocak 2019'un salı gününe denk gelmesi tatil süresini uzatmak isteyenlerin beklentilerini iyice artırdı. Vatandaşlar 31 Aralık Pazartesi gününün tatil olup olmayacağını araştırıyor.
31 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ TATİL Mİ?
1 Ocak resmi tatil olarak kabul edilirken 31 Aralık günü resmi tatil sayılmıyor. Bu nedenle tüm devlet ve resmi kurumlar açık olacak. İznini 4 güne çıkarmak isteyenler ise yıllık izinlerinden bir gün alarak köprü izin yapabilirler.
2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı