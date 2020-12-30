Corona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması hangi gün başlıyor? 31 Aralık tarihinde çalışma yarım gün mü tam gün mü yapılacak?

Yılbaşı kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık perşembe günü saat 21:00'da başlayacak ve 4 Ocak pazartesi günü saat 05:00'a kadar sürecek.

31 Aralık günü resmi tatil mi?

31 Aralık perşembe günü mevzuatta resmi tatil olarak belirtilmediği için tam gün çalışma yapılacak. Yılbaşı için resmi tatil ise mevzuatta 1 Ocak olarak görünüyor.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmekte. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kaç gün sürecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Genelge paylaşıldı. Genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık perşembe günü saat 21:00'da başlayacak. 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak.







