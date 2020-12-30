Türkiye 31 Aralık tarihi resmi tatil mi? Sokağa çıkma kısıtlaması kaç gün sürecek?

31 Aralık tarihi resmi tatil mi? Sokağa çıkma kısıtlaması kaç gün sürecek?

Türkiye

31 Aralık tarihi resmi tatil mi? Sokağa çıkma kısıtlaması kaç gün sürecek?

Corona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması kaç gün sürecek? 31 Aralık günü resmi tatil mi?

30 Aralık 2020, Çarşamba 11:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Corona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması hangi gün başlıyor? 31 Aralık tarihinde çalışma yarım gün mü tam gün mü yapılacak?

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yılbaşı kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık perşembe günü saat 21:00'da başlayacak ve 4 Ocak pazartesi günü saat 05:00'a kadar sürecek.

31 Aralık günü resmi tatil mi?

31 Aralık perşembe günü mevzuatta resmi tatil olarak belirtilmediği için tam gün çalışma yapılacak. Yılbaşı için resmi tatil ise mevzuatta 1 Ocak olarak görünüyor.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmekte. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kaç gün sürecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Genelge paylaşıldı. Genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık perşembe günü saat 21:00'da başlayacak. 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak.


İlgili Haberler
Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? Yılbaşı tatili ne zaman?


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir anı: İsmet İnönü, Türkeş’i CHP’ye davet etti mi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Oynak merkez
Rauf Tamer
Murat Çelik
Hastaneler, kısıtlamalar, aşı ve sağlık çalışanları
Murat Çelik
Hakan Çelik
Teknolojide devrim
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Banu Şen
Yaşadığımız sürece umut hep var
Banu Şen
Şirin Sever
Sarılmayı özleyenler
Şirin Sever
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Çin'den gelen aşılar için 2 haftaya ihtiyaç var