31 Aralık’tan itibaren dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın

Uzm. Diyetisyen Özge Dinç, "Yılbaşı gecesine kadar bir şey yememek, o gün yemek yemeden kendini yılbaşı menüsüne saklamak çok yanlış bir tercih olur" dedi. Yılbaşı gecesi hazırlanan yemek menülerinde dengeli ve sağlıklı beslenmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Uzm. Diyetisyen Özge Dinç, doğru şekilde beslenme olmadığı takdirde mide yanması, alerji, tansiyon gibi sağlık sorunlarının görülebileceğini söyledi.

Çok ağır yiyeceklerden uzak durun

Çok çeşit barındıran sofraların kurulması nedeniyle sağlıksız beslenmenin, sindirim rahatsızlıkları, mide yanması gibi rahatsızlıklara yol açabileceğini belirten Uzm. Diyetisyen Dinç, çok ağır yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini söyledi. "Öğlen yemeğini çorba, salata, yoğurt gibi hafif bir öğün ile geçirmeliyiz" 31 Aralık’tan itibaren dengeli ve sağlıklı beslenmek için önerilerde bulunan Dinç, "Yılbaşında çok çeşitli sofralar kuruyoruz. Bu geniş sofralar da sağlıksız beslenme; mide yanması, hipoglisemi, tansiyon yükselmesi gibi sorunlara yol açabiliyor.

Yılbaşı gecesine kadar bir şey yememek, o gün yemek yemeden kendini yılbaşı menüsüne saklamak çok yanlış bir tercih olur. Bu durumda sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için 31 Aralık günü özellikle öğlen yemeğini çorba, salata, yoğurt gibi hafif bir öğün ile geçirmeliyiz. Akşam yılbaşı menüsü öncesinde ise süt, meyve, kuruyemiş gibi bir ara öğün ile geçiştirip, yılbaşı menüsüne çok aç katılmamayı tavsiye ediyorum" dedi.

Menü tavsiyeleri

Yılbaşı gecesi menülerinde tavsiyelerini de söyleyen Dinç, "Yılbaşı menüsüne sebze çorbasıyla başlayarak, ana yemekte protein grubu balık veya et ürünleri tercih etmek sağlıklı olacaktır. Tatlı grubunda ise mevsim meyveleri ya da sütlü tatlıların tercih edilmesi faydalı olacaktır. Yılbaşı menüsünde ağır beslenmek mide yanması veya bilmediğimiz besinleri orantısız tüketme sebebiyle alerji gibi rahatsızlıklara da yol açabilir" sözlerini ifade etti.

"Kuruyemiş porsiyon miktarını iyi ayarlamalıyız"

Yılbaşında kuruyemiş tüketimi ile ilgili de konuşan Dinç, "Yılbaşını evde televizyon karşısında geçirenler kuruyemiş gibi gıdaları tercih edebiliyor. 5 adet badem bir yemek kaşığı yağ tüketmeye denk geliyor. Kuruyemiş tüketirken porsiyon miktarını iyi ayarlamamız gerekiyor. Tuz içeriğinden dolayı çiğ olan kuruyemişleri tercih etmek sağlığımız açısından faydalı olacaktır" diye konuştu.

İHA