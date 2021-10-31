Türkiye 31 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

31 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye

31 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 31 Ekim 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

31 Ekim 2021, Pazar 18:05 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 23 bin 948 olurken can kaybı ise 201 oldu.

BAKAN KOCA UYARDI

Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen Üçüncü Doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. Doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz.



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