31 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 31 Ekim 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
31 Ekim 2021, Pazar 18:05 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 23 bin 948 olurken can kaybı ise 201 oldu.
BAKAN KOCA UYARDI
Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen Üçüncü Doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. Doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1454847765855588356