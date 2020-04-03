Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs tedbirlerinde büyükşehirler için alınan yeni tedbir kararlarını açıkladı. Türkiye'de 30 büyükşehirlere giriş çıkışlar yasaklandı. Erdoğan konuşmasında "Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere tedbirler 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulamaya geçmiştir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar şimdi büyükşehir sayısı kaç, büyükşehir olan iller hangileri sorusuna yanıt arıyor. Peki Türkiye'de kaç tane büyükşehir var? İşte büyükşehir belediyelerin listesi.

Türkiye'de 30 büyükşehir bulunuyor. Peki büyükşehir olan iller hangileri? İşte o illerin sıralı listesi.

Büyükşehir olan iller hangileri?