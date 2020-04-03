Türkiye 31 il araç giriş çıkışına kapatıldı: Türkiye'de kaç tane büyükşehir var? Büyükşehirler hangileri
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31 il araç giriş çıkışına kapatıldı: Türkiye'de kaç tane büyükşehir var? Büyükşehirler hangileri

Türkiye

31 il araç giriş çıkışına kapatıldı: Türkiye'de kaç tane büyükşehir var? Büyükşehirler hangileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüsle ilgili alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, "Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli isitisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz" dedi. Peki Türkiye'de kaç tane büyükşehir var? İşte büyükşehir belediyeleri..

03 Nisan 2020, Cuma 21:07 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs tedbirlerinde büyükşehirler için alınan yeni tedbir kararlarını açıkladı. Türkiye'de 30 büyükşehirlere giriş çıkışlar yasaklandı. Erdoğan konuşmasında "Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere tedbirler 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulamaya geçmiştir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar şimdi büyükşehir sayısı kaç, büyükşehir olan iller hangileri sorusuna yanıt arıyor. Peki Türkiye'de kaç tane büyükşehir var? İşte büyükşehir belediyelerin listesi.

Türkiye'de kaç tane büyükşehir var?

Türkiye'de 30 büyükşehir bulunuyor. Peki büyükşehir olan iller hangileri? İşte o illerin sıralı listesi.

Büyükşehir olan iller hangileri?

  1. Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
  2. Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3. Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
  4. Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
  5. Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
  6. Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
  7. Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
  8. Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
  9. Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
  10. Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
  11. Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  12. Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
  13. İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  14. İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
  15. Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
  16. Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  17. Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
  18. Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
  19. Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
  20. Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
  21. Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
  22. Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
  23. Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
  24. Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
  25. Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
  26. Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
  27. Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
  28. Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
  29. Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
  30. Van - Van Büyükşehir Belediyesi

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