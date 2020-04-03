31 il araç giriş çıkışına kapatıldı: Türkiye'de kaç tane büyükşehir var? Büyükşehirler hangileri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüsle ilgili alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, "Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli isitisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz" dedi. Peki Türkiye'de kaç tane büyükşehir var? İşte büyükşehir belediyeleri..
03 Nisan 2020, Cuma 21:07 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs tedbirlerinde büyükşehirler için alınan yeni tedbir kararlarını açıkladı. Türkiye'de 30 büyükşehirlere giriş çıkışlar yasaklandı. Erdoğan konuşmasında "Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere tedbirler 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulamaya geçmiştir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar şimdi büyükşehir sayısı kaç, büyükşehir olan iller hangileri sorusuna yanıt arıyor. Peki Türkiye'de kaç tane büyükşehir var? İşte büyükşehir belediyelerin listesi.
Türkiye'de kaç tane büyükşehir var?
Türkiye'de 30 büyükşehir bulunuyor. Peki büyükşehir olan iller hangileri? İşte o illerin sıralı listesi.
Büyükşehir olan iller hangileri?
- Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
- Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
- Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
- Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
- Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
- Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
- Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
- Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
- Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
- Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
- Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
- Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
- İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
- İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
- Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
- Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
- Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
- Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
- Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
- Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
- Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
- Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
- Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
- Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
- Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
- Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
- Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
- Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
- Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
- Van - Van Büyükşehir Belediyesi
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