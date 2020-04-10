31 ilde sokağa çıkma yasağı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Valiliklere konuyla ilgili genelge de gönderildi.

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Van - Van Büyükşehir Belediyesi



