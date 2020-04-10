Türkiye 31 ilde sokağa çıkma yasağı

31 ilde sokağa çıkma yasağı

Türkiye

31 ilde sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Fırınlar ve sağlık ürünü üreten yerler açık olacak. Yasak, güvenlik görevlileri ve kargo çalışanlarını kapsamıyor.

10 Nisan 2020, Cuma 21:51 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Valiliklere konuyla ilgili genelge de gönderildi.

Büyükşehir olan iller hangileri?

  1. Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
  2. Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3. Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
  4. Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
  5. Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
  6. Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
  7. Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
  8. Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
  9. Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
  10. Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
  11. Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  12. Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
  13. İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  14. İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
  15. Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
  16. Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  17. Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
  18. Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
  19. Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
  20. Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
  21. Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
  22. Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
  23. Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
  24. Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
  25. Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
  26. Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
  27. Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
  28. Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
  29. Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
  30. Van - Van Büyükşehir Belediyesi


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