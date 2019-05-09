31 Mart - 23 Haziran arası 18 yaşına girenler oy kullanamayacak

Bir televizyon kanalına konuk olan AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. YSK’nın İstanbul için verdiği karara dair Özel, “Yüksek Seçim Kurulu, önüne gelen dosya veya ihtilaf ne ise onunla ilgili bir karar verir. Bu süreçte önündeki ihtilaf ne idi? Sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı iptali, Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı iptali idi.

Bunun haricinde olağan ve olağanüstü itiraz yolu ile aynı gerekçelerle, aynı iddialarla böyle bir talep ne bizde ne de başka bir siyasi partide yoktu. Mevcut duruma göre aradaki oy farkı sandık başkanlığındaki yeter sayıya ulaştığı ve seçim sonucuna tesir ettiği için YSK bu iptal kararını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 tane sayım döküm cetveli boş ve 101 tane de imzasızdı. Oy pusulası ile sandık sonuç tutanağı arasında bir dayanak, bu dayanak da olmadığı için YSK gerekçelerine bunu alarak Büyükşehir Belediyesini iptal etti” diye konuştu.

'SEÇMEN LİSTELERİNDE HİÇBİR ŞEKİLDE GÜNCELLEME OLMAYACAK'

23 Haziran'daki seçimlerde seçmen kütüğü ve listelerin ne olacağı sorusu üzerine Özel, “Seçmen listelerine hiçbir şekilde güncelleme olmayacak. Şimdi seçmen listelerinin çoğaltılması sürecine kadar ölenlerin kayıtları dondurulacak, kısıtlıların ve cezaevinde olanlarınki güncellenecek.

Bunun haricinde 31 Mart ile 23 Haziran tarihleri arasında 18 yaşına giren hiçbir seçmen oy kullanamayacak. 31 Mart seçimlerindeki seçmen kütüğü ve seçmen listesi ne ise, 23 Haziran İstanbul seçimleri için o geçerli olacaktır” dedi.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)