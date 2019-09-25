Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın bir kısmını tamamladı.

Soruşturma sonucunda Kadıköy ve Ataşehir ilçelerindeki sandıklarda görev yapan sandık başkanı ve üyesi 41 sanık hakkında, "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 ayrı dava açıldı.

Hazırlanan iddianameler, gönderildiği Anadolu 35 Asliye Ceza Mahkemesi, 40. Asliye Ceza Mahkemesi ve 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

DHA - AA