Türkiye 31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı?

31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Türkiye

31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 88 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 31 Ocak 2022 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 31 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

31 Ocak 2022, Pazartesi 19:00 Son Güncelleme:
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Koronavirüste omicron varyantı sonrası vaka sayısındaki hızla yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 31 Ocak 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

30 Ocak korona tablosu

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