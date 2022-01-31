31 Ocak sözleşmeli öğretmen atamaları | Sonuç sorgulama...
Sözleşmeli öğretmen atamaları için kritik gün... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yayınlanan atama takvimine göre sonuçlar bugün açıklanacak. Atama sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içindeki sonuç sorgulama kısmından sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tercih işlemlerini 21-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirmişti.
31 Ocak 2022, Pazartesi 11:08 Son Güncelleme:
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Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 15 bin öğretmen atamasında sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yayınlanan atama takvimine göre sonuçlar bugün açıklanacak.
Adaylar sonuçları e-Devlet'te yer alan 'Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama' adresinden öğrenebilecek.
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2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvuru yapan adayları tercih işlemlerini 21-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirmişti.
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
-Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Eylül - 8 Ekim 2021
-Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı: 25 Ekim 2021
-Sözlü Sınavların Yapılması: 12-27 Kasım 2021
-Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 27 Aralık 2021
-Atama Tercihlerinin Alınması: 21-26 Ocak 2022
-Atama Sonuçlarının Açıklanması: 31 Ocak 2022