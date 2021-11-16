Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 31 nerenin plaka kodu? 31 plaka hangi şehir? 31 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

31 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Türkiye'de yer alan illerden birisi olan Hatay'a ait plaka kodu 31 ile başlamaktadır. Özel olan plaka kodları her ile ayrı bir sayı ile verilmiştir. Akdeniz Bölgesine bağlı olan Hatay'a ait araç sahipleri 31 plaka kodunu kullanmaktadır. 31 plaka kodunu nerede görürseniz görün Hatay'a ait olduğunu unutmayın.



