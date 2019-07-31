Bugün son olarak Çanakkele Biga'da saat 14.45'te 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Daha önce ise irili ufaklı birçok deprem yaşandı. Peki, 31 Temmuz'da yaşanan son depremler neler?

31 TEMMUZ 2019 SON DEPREMLER LİSTESİ

Bugün saat 17.00'ye kadar 3'ten büyük 5'ten küçük 4 deprem meydana geldi. İlki 3 büyüklüğünde saat 01.28'te Ege Denizi'nde yaşandı. Daha sonra saat 07.40'ta Girit Adası'nda 5 büyüklüğünde, Erzurum'da saat 12.57'de 4.1 büyüklüğünde ve son olarak Çanakkale'de saat 14.34'te 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.