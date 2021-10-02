Türkiye 31 yaşındaki bekçi yaşam savaşını kaybetti

31 yaşındaki bekçi yaşam savaşını kaybetti

Türkiye

31 yaşındaki bekçi yaşam savaşını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazası sonucu ağır yaralanan çarşı ve mahalle bekçisi Yıldırım Altunkaya (31), sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

02 Ekim 2021, Cumartesi 19:42 Son Güncelleme:
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Kaza, 28 Eylül Salı günü 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kabazlı yönünden, Salihli istikametine gitmekte olan bekçi Yıldırım Altunkaya (31) yönetimindeki 13 AAE 412 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Altunkaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Altunkaya tedavi altına alındı. Altunkaya, Üç gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DHA

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