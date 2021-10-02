31 yaşındaki bekçi yaşam savaşını kaybetti

Kaza, 28 Eylül Salı günü 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kabazlı yönünden, Salihli istikametine gitmekte olan bekçi Yıldırım Altunkaya (31) yönetimindeki 13 AAE 412 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Altunkaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Altunkaya tedavi altına alındı. Altunkaya, Üç gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DHA