31 yıl boyunca köle hayatı yaşayan kadın kaçmayı başardı

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta polise sığınan bir kadının hikayesi dünyayı sarstı. Morella (49) isimli kadın, Matias Salazar tarafından 1989’da kaçırıldı. Ailesinin arama çabaları sonuçsuz kaldı. Oysa Morella, ailesine sadece birkaç kilometre uzaktaydı. Salazar onu bir apartman dairesine hapsetmişti. Yıllar boyunca seks kölesi olarak tutmuştu. Morella, camları kilitli perdeleri kapalı evde 31 yıl boyunca hapis hayatı yaşadı. Ta ki geçen ay Salazar evde anahtarları unutuncaya dek. İlk fırsatta evden kaçan Morella, karakola koştu. Duydukları karşısında dehşete düşen yetkililer, Morella’yı hemen tedaviye aldı.

Matias Salazar

Aynı sokakta karısı ve çocuklarıyla yaşıyor

Morella’nın ilk isteği televizyonda duyduğu 1995 yapımı çocuk çizgi filmi Pocahontas’ı izlemek oldu. Polisin yakaladığı Salazar’ın evli ve çocuklu olduğu, Morella’yı tuttuğu sokakta yaşadığı ortaya çıktı. Şimdi Morella’nın komşuları da sorgulanıyor.

Pocahontas

Disney yıldızı Pocahontas, herkesin barış içinde yaşaması için savaşan özgür ruhlu bir prensesin hikayesini konu alıyor.

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