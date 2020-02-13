31 yıl boyunca köle hayatı yaşayan kadın kaçmayı başardı
Venezuela'da 31 yıl boyunca köle hayatı yaşayan kadının kurtulduğunda istediği ilk şey, Pocahontas çizgi filmini izlemek oldu. Morella isimli kadını kaçıran Matias Salazar isimli psikopat, kadını evinin karşısındaki bir binada tutuyordu.
13 Şubat 2020, Perşembe 07:50 Son Güncelleme:
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Venezuela’nın başkenti Caracas’ta polise sığınan bir kadının hikayesi dünyayı sarstı. Morella (49) isimli kadın, Matias Salazar tarafından 1989’da kaçırıldı. Ailesinin arama çabaları sonuçsuz kaldı. Oysa Morella, ailesine sadece birkaç kilometre uzaktaydı. Salazar onu bir apartman dairesine hapsetmişti. Yıllar boyunca seks kölesi olarak tutmuştu. Morella, camları kilitli perdeleri kapalı evde 31 yıl boyunca hapis hayatı yaşadı. Ta ki geçen ay Salazar evde anahtarları unutuncaya dek. İlk fırsatta evden kaçan Morella, karakola koştu. Duydukları karşısında dehşete düşen yetkililer, Morella’yı hemen tedaviye aldı.
Matias Salazar
Aynı sokakta karısı ve çocuklarıyla yaşıyor
Morella’nın ilk isteği televizyonda duyduğu 1995 yapımı çocuk çizgi filmi Pocahontas’ı izlemek oldu. Polisin yakaladığı Salazar’ın evli ve çocuklu olduğu, Morella’yı tuttuğu sokakta yaşadığı ortaya çıktı. Şimdi Morella’nın komşuları da sorgulanıyor.
Pocahontas
Disney yıldızı Pocahontas, herkesin barış içinde yaşaması için savaşan özgür ruhlu bir prensesin hikayesini konu alıyor.
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