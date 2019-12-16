3+1 Zombili kahkahaya boğdu

Eray Yasin Işık’ın yazdığı, Çiğdem Tunç’un yönetmenliği yapıp oynadığı 3+1 Zombili isimli oyun, sergilendiği Bergama Kültür Merkezi (BerKM)’nde ilgi gördü. 3+1 Zombili isimli tiyatro oyunu, Bergama Kültür Merkezi (BerKM)’nde ilgi gördü. Eray Yasin Işık’ın yazdığı, Çiğdem Tunç’un yönetmenliği yaptığı oyun izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

"Buralar benim çocukluğumun geçtiği yerler"

İki perde halinde oynanan oyun sonrası açıklama yapan Yönetmen ve Oyuncu Çiğdem Tunç, Bergama’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Levent Sülün de, "Bergama’ya gelmek benim için çok anlamlı ve önemli; çünkü buralar benim çocukluğumun geçtiği yerler.

Anne tarafından da Bergamalıyım ben. Benim çocukluğum size şu anda tuhaf gelecek belki; ama Bergama eski Sümerbank Fabrikasının bahçesinde geçti. Bergama’ya gelmek beni çok duygulandırdı beni. Bergama çok değişmiş ve güzelleşmiş. Çocukluğumdaki Bergama gitmiş, daha modern ve çağdaş bir Bergama gelmiş. Bergama’yı ve Bergamalıları çok seviyorum" dedi.

İHA