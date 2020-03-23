316 hesap sahibi için işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Corona virüs salgını ile ilgili provokasyon amaçlı gerçek dışı ses ve görüntü dosyası hakkında 316 hesap sahibi hakkında yasal işlem yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

İçişeri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sosyal medyada son 1 hafta içerisinde; asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan, gerçek dışı görüntü ses kayıtları yayınlayan 316 hesap ile birlikte, FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ Terör Örgütü Propagandası yapan toplam 1748 hesap tespit edildi.





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