İngiltere’de Joanna Gregory ve Chris Lovell (40) çifti 2015 yılında 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ilk ikizlerini kucaklarına almıştı. 2020’nin 14 Şubat Sevgililer Günü’nde doğuma sekiz hafta kala ikinci ikizlerini de kucaklarına aldı.

Sabırsız çıktılar

İngiltere’de Joanna Gregory ve Chris Lovell (40) çifti, ayrı yumurta ikizi kızlarını 5 yıl önce 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kucaklarına almıştı. Çift, geçen yıl yine ikizleri olacağını öğrendi. Yeni ikizler biraz aceleci çıktı. Doğuma sekiz hafta kala 32 milyonda bir olabilecek ihtimal gerçekleşti.

Çifte mucize

Yine ayrı yumurtadan olan yeni ikizler Ava ve Ella, tıpkı ablaları Lola ve Lexie gibi 14 Şubat’ta doğdu. İki ikizleri olan çift, “Bunun adı çifte mucize. En esprili kısmı da her yıl aynı günde dördünün birden yaş gününü kutlayacak olmamız” dedi. Dünyada tek yumurta ikizi doğumu ihtimali 250’de bir.

Fotoğraflar: The Sun

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