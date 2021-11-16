Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 32 nerenin plaka kodu? 32 plaka hangi şehir? 32 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

32 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Isparta'nın plaka kodu 32'dir. Isparta'ya bağlı olan her ilçenin de kendine özgü plaka kodu vardır. Bu plaka kodları rakamların yanında özel harf grupları eklenmesi ile oluşturulduğundan dolayı, her ilçeye farklı harf grupları verilmiştir.



