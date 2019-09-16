32 yaşındaki Emmanuel Emenike futbol hayatına Belçika'da devam edecek
Türkiye'de Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen Nijeryalı golcü Emenike, uzun bir aradan sonra tekrar profesyonel futbola döndü. Emenike, Belçika takımlarından Westerlo ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin Berke Özer'i kiralık olarak gönderdiği Westerlo Emmanuel Emenike'yi kadrosuna kattı.
Nijeryalı futbolcuyu antrenmanlarda deneyen Westerlo, oyuncudan memnun kalınca Emenike ile resmi sözleşme imzalandı.
Westerlo'da Berke Özer'in yanı sıra Galatasaraylı Recep Gül de yer alıyor. Ayrıca Belçika temsilcisinin sportif direktörlüğünü ise Fenerbahçe eski idari menajeri Hasan Çetinkaya yapıyor.
Hürriyet