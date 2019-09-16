32 yaşındaki Emmanuel Emenike futbol hayatına Belçika'da devam edecek Türkiye'de Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen Nijeryalı golcü Emenike, uzun bir aradan sonra tekrar profesyonel futbola döndü. Emenike, Belçika takımlarından Westerlo ile sözleşme imzaladı.