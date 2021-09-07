322 Nerenin Alan Kodu?

322 Adana şehrinin alan kodudur. Bu rakamın başına 0 sayısı getirilmek suretiyle herhangi bir sabit numara aranabilir.

322 Nerenin Telefon Numarası?

En çok merak edilen ve İnternetten araştırılan numaralar içerisinde 322 geliyor. Bu bir alan kodudur ve Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında olan Adana'ya aittir. Böylece farklı sabit numaralara bu alan kodu ile beraber amaca uygun şekilde ulaşım sağlamak mümkün.

Adana Şehrinin Telefon Kodu Nedir?

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Adana aynı zamanda alan kodu üzerinden sabit numaralara ulaşım imkanı vermektedir. Bu doğrultuda herhangi bir sabit numarayı aramadan önce başına 322 eklenmek suretiyle numarayı çevirmek mümkün. Böylece resmi kurumlar ile beraber bireysel sabit numaraları rahatlıkla ulaşım sağlanabilir. Özellikle büyük şehir olarak en çok sabit numaranın arandığı iller arasında Adana şehri gelmektedir.



