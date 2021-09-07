322 Nerenin Alan Kodu? Nerenin Telefon Numarası? Adana Şehrinin Telefon Kodu Nedir?
Her şehrin bir alan kodu bulunmaktadır. Özellikle bu alan kodları amaca uygun olarak değişik durumlar için kullanım imkanı verir. Örneğin herhangi bir sabit telefona ulaşmak ya da resmi kurumlara ulaşmak için değerlendirilmektedir.
07 Eylül 2021, Salı 16:48 Son Güncelleme:
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322 Adana şehrinin alan kodudur. Bu rakamın başına 0 sayısı getirilmek suretiyle herhangi bir sabit numara aranabilir.
En çok merak edilen ve İnternetten araştırılan numaralar içerisinde 322 geliyor. Bu bir alan kodudur ve Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında olan Adana'ya aittir. Böylece farklı sabit numaralara bu alan kodu ile beraber amaca uygun şekilde ulaşım sağlamak mümkün.
Adana Şehrinin Telefon Kodu Nedir?
Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Adana aynı zamanda alan kodu üzerinden sabit numaralara ulaşım imkanı vermektedir. Bu doğrultuda herhangi bir sabit numarayı aramadan önce başına 322 eklenmek suretiyle numarayı çevirmek mümkün. Böylece resmi kurumlar ile beraber bireysel sabit numaraları rahatlıkla ulaşım sağlanabilir. Özellikle büyük şehir olarak en çok sabit numaranın arandığı iller arasında Adana şehri gelmektedir.