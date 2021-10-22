33 gramlık kuştan 8 gram tümör ameliyatla alındı

Ercan Akkuş, karnında şişlik olduğunu fark ettiği 5 yaşında ve 33 gram ağırlığındaki "Cumhur" isimli muhabbet kuşunu veteriner kliniğine götürdü. Burada kontrolleri yapılan kuşun karnında tümör tespit edildi. Ameliyat edilen kuşun karnından 8 gramlık tümör çıkarıldı.





Veteriner hekim Önder Alkan, gazetecilere, muhabbet kuşlarında tümör görülebildiğini ancak 8 gram ağırlığındaki tümörlere nadiren rastlandığını söyledi. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini anlatan Alkan, "Bu, 33 gram ağırlığında bir kuşun üzerinde yapılan bir ameliyattı. Dolayısıyla çok sık karşılaştığımız bir durum değil. Şu anda durumu iyi. İnşallah kurtulacak." diye konuştu.