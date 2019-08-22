3.3 milyon hastanın imdadına koştular

Bakan Koca, “Ülkemizin tamamını kapsayan acil sağlık hizmetleri organizasyon yapısını kurduk. Yılbaşında 4 bin 900 olan ambulans sayımızı 6 ay içinde 5 bin 483’e çıkardık. Yeni açılan 112 istasyonlarımızla istasyon sayısını 2 bin 801’e yükselttik” değerlendirmesinde bulundu.

EN KAPSAMLI HİZMET

Acil sağlık hizmetlerinin havadan, karadan ve denizden kesintisiz yürütüldüğünün altını çizen Koca, “4 ambulans uçağımız, 17 helikopterimiz, 6 deniz bot ambulansımız hizmet veriyor. Paletli ambulanslarımızla en zor iklim ve coğrafya koşullarında bile hastalarımızın imdadına yetişiyoruz” dedi. Bakan Koca, Türkiye’nin, sigortalı olup olmadığına bakmaksızın tüm vatandaşlarına en geniş kapsamda ambulans hizmeti Fahrettin Koca veren tek ülke konumunda olduğuna dikkat çekti.